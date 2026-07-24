«Нужно усиление в среднюю линию и нападение». Талалаев — о трансферах и травме Хиля

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после поражения в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА (1:2) высказался о необходимости усиления команды, а также о травме нападающего Брайана Хиля. Форвард получил повреждение в апреле 2026 года.

«Все видели, что без наших лидеров мы заняли весной в прошлом чемпионате пятое место с конца. Всем было понятно, что нам нужно усиление в среднюю линию и нападение. На Совете директоров обсуждалось, что будут приобретены футболисты на позицию Ильи Петрова, альтернативы в атаку. Мы понимаем, что Хиль ещё достаточно долго будет восстанавливаться. Нам нужны были эти опции. Деньги были выделены. К сожалению, пока вы видели наше усиление. Поспелов и Никитин — всё, что могли, они делали. Я поблагодарил ребят, они очень хорошо стараются, играют выше, чем их максимум», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Брайан Хиль забил 13 мячей за «Балтику» в рамках Российской Премьер-Лиги и стал лучшим бомбардиром команды.