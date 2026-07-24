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«Сбылась моя детская мечта». Адейеми — о переходе в «Барселону»

«Сбылась моя детская мечта». Адейеми — о переходе в «Барселону»
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Новый нападающий «Барселоны» Карим Адейеми в соцсетях посвятил пост своему переходу в каталонский клуб.

«Сбылась моя детская мечта. Невероятно благодарен за возможность начать новую главу своей карьеры в Барселоне. Да здравствует «Барса»! Да здравствует Каталония!» — сказано в публикации Адейеми.

Предыдущим клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА. Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

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