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«Реал» готов заплатить € 100 млн за нападающего Диоманда из «Лейпцига» — Bild

«Реал» готов заплатить € 100 млн за нападающего Диоманда из «Лейпцига» — Bild
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Мадридский «Реал» интересуется крайним нападающим «Лейпцига» Яном Диомандом, который рассматривается в качестве альтернативы для вингера «Баварии» Майкла Олисе. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

По информации источника, «сливочные» готовы заплатить € 100 млн за 19-летнего футболиста. Однако «быки» оценивают Диоманда в € 120 млн. Конкуренцию «Реалу» в борьбе за ивуарийского игрока составляют «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». При этом парижская команда уже достигла соглашения с самим нападающим.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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