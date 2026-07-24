«Много говорили в межсезонье, результаты были не те». Круговой — после матча с «Балтикой»

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1). Хавбек отдал передачу на победный гол нападающего Кирилла Глебова.

«Наконец‑то начали новый сезон. Очень важно было начать с победы, тем более над такой сильной «Балтикой». Хотелось порадовать своих болельщиков, потому что много говорили в межсезонье, результаты были не те, на которые мы рассчитывали. Но самое главное, что в чемпионате набрали три очка», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.