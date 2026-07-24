15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Много говорили в межсезонье, результаты были не те». Круговой — после матча с «Балтикой»

«Много говорили в межсезонье, результаты были не те». Круговой — после матча с «Балтикой»
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1). Хавбек отдал передачу на победный гол нападающего Кирилла Глебова.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Наконец‑то начали новый сезон. Очень важно было начать с победы, тем более над такой сильной «Балтикой». Хотелось порадовать своих болельщиков, потому что много говорили в межсезонье, результаты были не те, на которые мы рассчитывали. Но самое главное, что в чемпионате набрали три очка», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.

Материалы по теме
Талалаев хохотал после гола на 36-й секунде. Но ЦСКА камбэкнул с чудо-пасом Кругового!
Талалаев хохотал после гола на 36-й секунде. Но ЦСКА камбэкнул с чудо-пасом Кругового!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android