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The Sun назвал условие, при котором «МЮ» сделает предложение по Уоткинсу из «Астон Виллы»

The Sun назвал условие, при котором «МЮ» сделает предложение по Уоткинсу из «Астон Виллы»
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«Манчестер Юнайтед» следит за нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом. «Арсенал» может составить конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за 30-летнего форварда. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, ожидается, что «Манчестер Юнайтед» сделает предложение о покупке Уоткинса в случае ухода из клуба нападающего Джошуа Зиркзее. «Астон Вилла» может рассмотреть вариант с продажей англичанина за сумму около £ 40 млн (€ 46,8 млн). Подчёркивается, что бирмингемский клуб уже отклонил предложение «Фенербахче» в размере £ 30 млн (€ 35 млн).

В минувшем сезоне Уоткинс принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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