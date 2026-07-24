«Неплохие скорости, плотность игры хорошая». Гришин — о матче ЦСКА и «Балтики»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Балтикой» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Были неплохие скорости, плотность игры хорошая. Мы видели, что разные тактики применяют команды. После первого гола ошибку сделала «Балтика», что отошла слишком глубоко в оборону, за это поплатилась. И, конечно же, видно, что не хватает «Балтике» центрального защитника, которого отдали в «Зенит» [Кевина Андраде]. И не хватает Хиля, который моменты свои использовал. Игра оставила неплохое впечатление, особенно на фоне того, что мы недавно посмотрели чемпионат мира», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
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