«Неплохие скорости, плотность игры хорошая». Гришин — о матче ЦСКА и «Балтики»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Балтикой» (2:1).

«Были неплохие скорости, плотность игры хорошая. Мы видели, что разные тактики применяют команды. После первого гола ошибку сделала «Балтика», что отошла слишком глубоко в оборону, за это поплатилась. И, конечно же, видно, что не хватает «Балтике» центрального защитника, которого отдали в «Зенит» [Кевина Андраде]. И не хватает Хиля, который моменты свои использовал. Игра оставила неплохое впечатление, особенно на фоне того, что мы недавно посмотрели чемпионат мира», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».