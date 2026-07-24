«Такое начало сезона и должно быть». Гасилин — о матче ЦСКА и «Балтики» в 1-м туре РПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

«Мне кажется, что такое начало сезона и должно быть. Тем более без раскачки «Балтика» сразу забила, показала, что эта команда по‑прежнему будет отнимать очки у больших клубов. В силу того, что у ЦСКА новый молодой специалист [Дмитрий Игдисамов], контрольные матчи были не суперудачные, но армейцы по делу сегодня забирают три очка», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».