«Такое начало сезона и должно быть». Гасилин — о матче ЦСКА и «Балтики» в 1-м туре РПЛ
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Мне кажется, что такое начало сезона и должно быть. Тем более без раскачки «Балтика» сразу забила, показала, что эта команда по‑прежнему будет отнимать очки у больших клубов. В силу того, что у ЦСКА новый молодой специалист [Дмитрий Игдисамов], контрольные матчи были не суперудачные, но армейцы по делу сегодня забирают три очка», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
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