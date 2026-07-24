15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такое начало сезона и должно быть». Гасилин — о матче ЦСКА и «Балтики» в 1-м туре РПЛ

«Такое начало сезона и должно быть». Гасилин — о матче ЦСКА и «Балтики» в 1-м туре РПЛ
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Мне кажется, что такое начало сезона и должно быть. Тем более без раскачки «Балтика» сразу забила, показала, что эта команда по‑прежнему будет отнимать очки у больших клубов. В силу того, что у ЦСКА новый молодой специалист [Дмитрий Игдисамов], контрольные матчи были не суперудачные, но армейцы по делу сегодня забирают три очка», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Талалаев хохотал после гола на 36-й секунде. Но ЦСКА камбэкнул с чудо-пасом Кругового!
Талалаев хохотал после гола на 36-й секунде. Но ЦСКА камбэкнул с чудо-пасом Кругового!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android