Экс-игрок «Атлетико» Анхель Корреа перешёл в «Ривер Плейт»

Бывший нападающий «Атлетико» Мадрид аргентинец Анхель Корреа перешёл в «Ривер Плейт» из «УАНЛ Тигрес».

«Ривер Плейт» договорился с клубом «Тигрес» об окончательном трансфере Анхеля Корреа. В ближайшие часы форвард пройдёт соответствующее медицинское обследование, чтобы иметь возможность подписать контракт и стать игроком команды», — сообщает аккаунт «Ривер Плейт» в социальной сети X.

Анхель Корреа выступал за «Атлетико» с 2015 по 2025 год. За 10 лет аргентинец провёл 444 матча во всех турнирах за испанский клуб, в которых отметился 85 голами, а также взял в составе команды Диего Симеоне Ла Лигу в сезоне-2020/2021, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Кроме того, форвард сборной Аргентины победил на чемпионате мира в 2022 году.