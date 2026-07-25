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AS передал позицию «Манчестер Сити» о возможной продаже Родри в «Реал»

AS передал позицию «Манчестер Сити» о возможной продаже Родри в «Реал»
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«Манчестер Сити» отрицает наличие каких-либо предложений от мадридского «Реала» о трансфере полузащитника Родри. В стане «горожан» считают, что информация об интересе «сливочных» к 30-летнему футболисту появилась из-за его успешного выступления на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает AS, связавшийся с «Манчестер Сити».

По сведениям источника, в английском клубе считают, что ситуация с Родри находится под контролем, поскольку у игрока есть действующий контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Ранее СМИ сообщали о желании чемпиона мира перейти в «Реал» и его готовности покинуть «Манчестер Сити» нынешним летом.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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