AS передал позицию «Манчестер Сити» о возможной продаже Родри в «Реал»

«Манчестер Сити» отрицает наличие каких-либо предложений от мадридского «Реала» о трансфере полузащитника Родри. В стане «горожан» считают, что информация об интересе «сливочных» к 30-летнему футболисту появилась из-за его успешного выступления на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает AS, связавшийся с «Манчестер Сити».

По сведениям источника, в английском клубе считают, что ситуация с Родри находится под контролем, поскольку у игрока есть действующий контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Ранее СМИ сообщали о желании чемпиона мира перейти в «Реал» и его готовности покинуть «Манчестер Сити» нынешним летом.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: