«Фиорентина» или «Милан» могут арендовать нападающего «Реала» — Calciomercato

«Фиорентина» и «Милан» заинтересованы в аренде крайнего нападающего мадридского «Реала» Франко Мастантуоно. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью дал понять 18-летнему вингеру, что ему стоит найти команду, где бы он получал больше игрового времени. Сам аргентинец согласен с этой позицией. При этом «Реал» не намерен продавать Мастантуоно и рассматривает только вариант с арендой без права выкупа.

Мастантуоно перешёл в испанский гранд летом 2025 года. За этот период вингер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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