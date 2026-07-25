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Полузащитник «Балтики» Петров: хотим побить свой рекорд прошлого сезона

Полузащитник «Балтики» Петров: хотим побить свой рекорд прошлого сезона
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Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) высказался о целях команды в нынешнем сезоне. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Хотелось, конечно, максимум выиграть, а минимум — не проиграть. И были все шансы на это, но это футбол.

Цели на сезон? Никак не поменялись, мы хотим быть как можно выше, будем делать всё возможное, чтобы оказаться там и даже побить свой рекорд прошлого сезона», — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона балтийцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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