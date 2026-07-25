Полузащитник «Балтики» Петров: хотим побить свой рекорд прошлого сезона

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) высказался о целях команды в нынешнем сезоне. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

«Хотелось, конечно, максимум выиграть, а минимум — не проиграть. И были все шансы на это, но это футбол.

Цели на сезон? Никак не поменялись, мы хотим быть как можно выше, будем делать всё возможное, чтобы оказаться там и даже побить свой рекорд прошлого сезона», — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона балтийцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ.