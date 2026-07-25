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Газзаев приветствовал Кисляка, Бориско спасал, фанат заряжал на трибуне. Фото победы ЦСКА

Газзаев приветствовал Кисляка, Бориско спасал, фанат заряжал на трибуне. Фото победы ЦСКА
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24 июля на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве матчем между ЦСКА и калининградской «Балтикой» стартовал 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Уже на 35-й секунде первый гол нового сезона забил нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор. На 33-й минуте защитник гостей Эдуардо Андерсон отправил мяч в свои ворота. На 36-й минуте нападающий Кирилл Глебов после паса Данила Кругового вывел ЦСКА вперёд.

Два гола в этом матче были отменены после просмотра VAR из-за офсайда. Их авторами были Данила Козлов и Оффор.

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