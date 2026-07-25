Роналду прилагает огромные усилия для перехода Бруну Фернандеша в «Аль-Наср» — 365scores

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду прилагает огромные усилия с целью убедить полузащитника «Манчестер Юнайтед» и соотечественника Бруну Фернандеша перейти в саудовский клуб. Об этом сообщает 365scores.

По информации источника, Роналду и «Аль-Наср» хотят воспользоваться зашедшими в тупик переговорами о продлении контракта Фернандеша с «красными дьяволами». Саудовский клуб хочет, чтобы 31-летний полузащитник перешёл к ним нынешним летом.

Ранее СМИ сообщали о готовности Фернандеша продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Португалец играет за манкунианцев с января 2020 года. В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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