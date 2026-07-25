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«Хоффенхайм» со счётом 21:0 разгромил «Массенбаххаузен» в товарищеском матче

«Хоффенхайм» со счётом 21:0 разгромил «Массенбаххаузен» в товарищеском матче
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«Хоффенхайм» со счётом 21:0 разгромил в контрольном матче «Массенбаххаузен», выступающий в седьмом немецком дивизионе. Игра состоялась на спортивном поле районного клуба в Массенбаххаузене.

Голами в этой встрече отличились Тим Лемперле (4), Дениз Цайтлер (2), Макс Моэрстедт (2), Бамбазе Конте (2), Алессандро Фогт (2), Оскар Хенке (2), Алекс Хонайзер (2), Артур Чавес, Альбиан Хайдари, Натнаэль Абраха, Умут Тохумджу и Шон Дулич.

По итогам прошлого сезона «Хоффенхайм» занял пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. В 1-м туре нового сезона чемпионата Германии команда 29 августа на выезде сыграет с «Кёльном».

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