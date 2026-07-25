«Арсенал» готовит предложение по переходу Альвареса из «Атлетико» в августе — The Times

«Арсенал» готовит предложение по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на The Times.

По информации источника, план «канониров» состоит в том, чтобы дождаться, пока игрок откажется от планов перехода в «Барселону», а затем представить свои условия, которые должны понравиться нападающему и «Атлетико». Отмечается, что «Арсенал» по-прежнему надеется, что «Атлетико» продолжит блокировать его переход в «Барселону», чтобы вовремя в кратчайшие сроки завершить сделку уже в августе. Всё будет зависеть от решимости аргентинца.

Ранее Альварес был не против остаться в Испании, где за его ситуацией следили «Барселона» и «Реал». Однако мадридцы не намерены усиливать своих прямых конкурентов. Кроме того, интерес к футболисту проявлял «ПСЖ».

Сообщается, что именно Альварес является главным кандидатом на усиление линии атаки для «Арсенала» в текущее трансферное окно.

Напомним, летом 2024 года «Атлетико» приобрёл 26-летнего аргентинца у «Манчестер Сити» за € 75 млн. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.