МОК не будет проводить расследование из-за скандальных действий Инфантино на ЧМ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался начинать проверку в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино по итогам его действий на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, сотрудники комитета изучили обращение и пришли к выводу, что данный случай не относится к компетенции комиссии по этике МОК.

Поводом для обращения правозащитной организации FairSquare к Международному олимпийскому комитету послужило заявление Дональда Трампа о том, что он связался с президентом ФИФА и попросил пересмотреть дисквалификацию игрока сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией. Жалоба была направлена в МОК, поскольку футбол является частью олимпийской программы.

Ранее президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лиза Клавенесс заявила, что подаст жалобу на отмену дисквалификации Балогуна и ожидает рассмотрения вопроса комитетом по этике ФИФА.