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Ди Мария отреагировал на новости о вероятном завершении карьеры Месси в сборной Аргентины

Ди Мария отреагировал на новости о вероятном завершении карьеры Месси в сборной Аргентины
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Бывший игрок сборной Аргентины, чемпион мира 2022 года Анхель Ди Мария оценил новости о том, что звёздный форвард Лионель Месси может завершить карьеру в сборной после чемпионата мира 2026 года, в финале которого аргентинская команда проиграла Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Месси должен выступать столько, сколько сам того захочет. Я считаю, он может играть ещё много лет. На этом чемпионате мира он вновь доказал, что остаётся одним из лучших в истории футбола. У него нет потолка и ограничений», — приводит слова Ди Марии Sport.es.

После завершения соревнований в СМИ появилась информация о намерении Месси завершить международную карьеру, однако форвард эти сведения не подтвердил.

Месси 39 лет. Он принял участие в восьми матчах турнира, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи, став лучшим бомбардиром своей команды. Кроме того, по ходу чемпионата мира — 2026 Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.

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