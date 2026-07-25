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Талалаев рассказал, что ему не понравилось в матче с ЦСКА, упомянув игру Оффора

Талалаев рассказал, что ему не понравилось в матче с ЦСКА, упомянув игру Оффора
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о том, что ему не понравилось в игре своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с ЦСКА (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Очень плохой первый тайм. Забили гол, стали оборонять результат. В перерыве поговорили. Очень хороший второй тайм. Забили ещё пару голов. Жалко, что было вне игры. Если у нас Оффор забивает трёшку, значит, мы просто волшебники. Вся команда. Благодарю ребят. Хороший матч по качеству. Что могли, то сделали. Что не понравилось? Психология, пропал голод у футболистов. Во всех пропущенных голах взрослые игроки не доиграли свои моменты», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, в РПЛ на данный момент состоялся один матч нового сезона. ЦСКА возглавляет таблицу с тремя очками, а калининградцы располагаются на последней строчке.

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