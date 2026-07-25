Кисляк отреагировал на победу ЦСКА в стартовом матче РПЛ с «Балтикой»
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк оставил реакцию на победу армейцев в стартовом матче Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Друзья, всем привет! Поздравляю всех с праздником футбола! Поздравляю всех армейцев с победой. Главное было хорошо начать, поэтому сейчас восстанавливаемся. Вот, холодные и горячие бочки. Мойзес. Поэтому двигаемся дальше», — сказал Кисляк в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
Отметим, в РПЛ на данный момент состоялся один матч нового сезона. ЦСКА возглавляет таблицу с тремя очками, а калининградцы располагаются на последней строчке.
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