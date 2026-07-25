Кисляк отреагировал на победу ЦСКА в стартовом матче РПЛ с «Балтикой»

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк оставил реакцию на победу армейцев в стартовом матче Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1).

«Друзья, всем привет! Поздравляю всех с праздником футбола! Поздравляю всех армейцев с победой. Главное было хорошо начать, поэтому сейчас восстанавливаемся. Вот, холодные и горячие бочки. Мойзес. Поэтому двигаемся дальше», — сказал Кисляк в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Отметим, в РПЛ на данный момент состоялся один матч нового сезона. ЦСКА возглавляет таблицу с тремя очками, а калининградцы располагаются на последней строчке.