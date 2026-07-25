Стал известен лучший игрок стартового матча РПЛ ЦСКА — «Балтика»

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой признан лучшим игроком матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1).

Круговой вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Хавбек отдал передачу на победный гол нападающего Кирилла Глебова.

В следующей встрече армейцы сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов» 1 августа. «Балтика» сойдётся в этот же день с московским «Динамо» на своём поле.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.