Стал известен лучший игрок стартового матча РПЛ ЦСКА — «Балтика»
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Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой признан лучшим игроком матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
Круговой вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Хавбек отдал передачу на победный гол нападающего Кирилла Глебова.
В следующей встрече армейцы сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов» 1 августа. «Балтика» сойдётся в этот же день с московским «Динамо» на своём поле.
Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.
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