Сборная Испании заплатит налог в размере $ 15 млн США за победу на ЧМ-2026 — Fox News

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) перечислит в бюджет США $ 15 млн в виде налога после триумфа на мировом первенстве 2026 года. Об этом сообщает Fox News.

По информации источника, организаторы ЧМ обычно заключают с государствами-организаторами соглашения об освобождении сборных от налоговых выплат. Однако власти Соединенных Штатов квалифицировали игроков испанской национальной команды как индивидуальных налогоплательщиков, получивших доход в пределах юрисдикции США.

В матче за титул сборная Испании переиграла национальную команду Аргентины в дополнительное время с минимальным счётом 1:0.