Генич отреагировал на три гола в первом тайме стартового матча нового сезона РПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал посты в первом тайме матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между ЦСКА и калининградской «Балтикой» (2:1).

Сначала Генич опубликовал пост после первого гола калининградцев, который был забит на первой минуте встречи. Его автором стал форвард Чинонсо Оффор. Комментатор написал: «Хренасе начали». Отметим, этот мяч стал самым ранним первым голом сезона в истории РПЛ. Для взятия ворот потребовалось 35 секунд.

После этого ЦСКА ответил двумя мячами ещё до исхода первой половины встречи. Когда счёт стал 2:1 в пользу армейцев Генич отреагировал следующим постом: «Обожаю РПЛ ♥️».

В РПЛ на данный момент состоялся один матч нового сезона. ЦСКА возглавляет таблицу с тремя очками, а калининградцы располагаются на последней строчке.