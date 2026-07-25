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Генич отреагировал на три гола в первом тайме стартового матча нового сезона РПЛ

Генич отреагировал на три гола в первом тайме стартового матча нового сезона РПЛ
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал посты в первом тайме матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между ЦСКА и калининградской «Балтикой» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

Сначала Генич опубликовал пост после первого гола калининградцев, который был забит на первой минуте встречи. Его автором стал форвард Чинонсо Оффор. Комментатор написал: «Хренасе начали». Отметим, этот мяч стал самым ранним первым голом сезона в истории РПЛ. Для взятия ворот потребовалось 35 секунд.

После этого ЦСКА ответил двумя мячами ещё до исхода первой половины встречи. Когда счёт стал 2:1 в пользу армейцев Генич отреагировал следующим постом: «Обожаю РПЛ ♥️».

В РПЛ на данный момент состоялся один матч нового сезона. ЦСКА возглавляет таблицу с тремя очками, а калининградцы располагаются на последней строчке.

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