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«Отёчность присутствует». Сафонов показал начало предсезонной подготовки в «ПСЖ»

«Отёчность присутствует». Сафонов показал начало предсезонной подготовки в «ПСЖ»
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‎Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился новым видео, где показал, что уже находится на базе французского клуба.

‎«Всем привет! Некоторая отёчность присутствует, потрёпанность, кофейность (показывает стакан с кофе в камеру). Прочитаете, если что, остановите. Вы поняли, где я (показывает вывеску парижского клуба)», — сказал Сафонов в видео в своём телеграм-канале.

‎Напомним, после окончания сезона Сафонов вместе с супругой ездил в отпуск в Южную Корею, а также приезжал в Россию. В Москве голкипер успел посетить разные светские мероприятия, а также поучаствовать в съёмках разных шоу.

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