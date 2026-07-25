Романо назвал новый клуб Возиньи. Это не «Интер Майами» Месси

Прославившийся на чемпионате мира вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал игроком одного из крупнейших клубов Чили «Коло-Коло». Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

По сведениям источника, устное соглашение о переходе вратаря из Кабо-Верде достигнуто. Документы ещё только предстоит подписать. Как отмечает инсайдер, это должно произойти в выходные, после чего Возинья поедет на медицинское обследование. Сам голкипер уже готов к новой главе карьеры в Чили.

Ранее сообщалось, что «Коло-Коло» провёл переговоры с 40-летним вратарём по указу президента клуба Анибаля Мосы. До чилийского клуба главным претендентом на футболиста считался американский «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

Возинья провёл на ЧМ‑2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, истёк этим летом. Сборная Кабо-Верде впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира и завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине (2:3).