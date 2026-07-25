Родри сообщил «Ман Сити», что намеревается перейти в «Реал» — Джейкобс

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри проинформировал руководство английского клуба о желании продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальных сетях.

По данным источника, игрок сообщил клубу о намерении переехать в Мадрид этим летом по спортивным и семейным обстоятельствам. Отмечается, что «Манчестер Сити» ведёт диалог с футболистом с целью уговорить футболиста остаться в составе команды.

Контракт Родри с английским клубом действует до июня 2027 года. Через год он сможет уйти из команды на правах свободного агента. Полузащитник отверг все предложенные варианты нового соглашения. За карьеру в Англии Родри принял участие в 298 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и отдал 32 ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. На чемпионате мира — 2026 хавбек провел восемь встреч за сборную Испании, завоевал титул чемпиона мира и получил приз лучшему игроку турнира.