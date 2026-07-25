«Мы яркие, нам завидуют». Президент Аргентины Милей выложил пост на фоне критики сборной

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на критику в адрес аргентинской сборной во время и после ЧМ-2026.

Сборная Аргентины заняла второе место на турнире, уступив Испании в финале со счётом 0:1.

«Проблема с Аргентиной в том, что мы яркие, нас невозможно не заметить, нам завидуют, и мы хороши почти во всём. Извините, но кто-то должен был это сказать. Давайте будем объективны», — написал Милей в соцсети.

Также глава государства опубликовал сгенерированное ИИ изображение, на котором он расстёгивает рубашку и показывает футболку сборной Аргентины. Картинка сопровождается подписью: «Да здравствует Аргентина, чёрт возьми!»

Фото: из соцсетей Хавьера Милея. ИИ-изображение

Сборная Аргентины не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.