15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Арсенала» близок к назначению на пост главного тренера сборной Сенегала

Легенда «Арсенала» близок к назначению на пост главного тренера сборной Сенегала
Комментарии

Бывший главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра является одним из основных претендентов на пост наставника сборной Сенегала.

По информации Foot Mercato, Федерация футбола Сенегала активно ведёт переговоры с 50-летним французским специалистом. В последние дни стороны провели несколько встреч, а диалог развивается в позитивном ключе.

При этом официальное назначение нового главного тренера пока невозможно. Ранее федерация объявила об увольнении Папа Тиава после вылета команды с чемпионата мира — 2026, где сенегальцы уступили Бельгии (2:3 д. вр.) в 1/16 финала. Однако решение о расторжении контракта ещё должно быть утверждено Министерством спорта страны.

Помимо Виейра, федерация рассматривает и другие варианты. Среди кандидатов называется Эрве Ренар, который летом руководил сборной Туниса на чемпионате мира — 2026.

В то же время инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры между Виейра и Федерацией футбола Сенегала действительно продолжаются, однако находятся на ранней стадии. По его данным, никаких договорённостей между сторонами пока не достигнуто.

Добавим, что, несмотря на французское гражданство, Виейра родился в столице Сенегала — Дакаре. После ухода из «Дженоа» осенью 2025 года специалист остаётся без работы.

Музей ФИФА в США — что там?

Материалы по теме
CAS проведёт слушание по делу о финале Кубка Африки — 2025 Сенегал — Марокко — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android