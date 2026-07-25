«Ювентус» сделал запрос по голкиперу «Бенфики» Анатолию Трубину — Скира

«Ювентус» проявляет интерес к двум вратарям — голкиперу «Бенфики» Анатолию Трубину и игроку «Пармы» Дзиону Судзуки. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Х.

По информации источника, туринский клуб уже запросил информацию по обоим футболистам. При этом главным кандидатом на усиление позиции остаётся чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, выступающий за «Астон Виллу». Однако на данный момент клубы ещё не достигли соглашения о возможном трансфере.

Трубин перешёл в «Бенфику» летом 2023 года из «Шахтёра» за € 10 млн. Его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского вратаря в € 25 млн.