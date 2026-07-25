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Фабрицио Романо сообщил подробности переговоров «Реала» и «Лейпцига» по Диоманду

Фабрицио Романо сообщил подробности переговоров «Реала» и «Лейпцига» по Диоманду
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Мадридский «Реал» продолжает работу над трансфером вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х, на этой неделе испанский клуб направил официальное предложение в размере € 100 млн. Оно включает € 90 млн фиксированной суммы и ещё € 10 млн в виде бонусов.

Однако немецкий клуб отклонил предложение. В «РБ Лейпциг» рассчитывают выручить за футболиста более € 100 млн и пока не готовы отпускать его на предложенных условиях.

Несмотря на отказ, переговоры между сторонами продолжаются.

По данным Романо, интерес к Диоманду также сохраняет «ПСЖ». Парижский клуб ведёт переговоры с «РБ Лейпциг» уже несколько недель, однако соглашения между сторонами по-прежнему нет.

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