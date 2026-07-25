У Лионеля Месси обнаружены бразильские корни

У капитана сборной Аргентины Лионеля Месси обнаружились бразильские корни. Об этом сообщает Globo со ссылкой на исследование итальянского историка Фьоренцо Сантини, который более трёх лет изучал генеалогическое древо семьи футболиста.

По данным исследования, один из прадедов Месси по материнской линии — Федерико Куччиттини — родился 27 января 1904 года в бразильском городе Рибейран-Прету (штат Сан-Паулу). Его родители, итальянцы Раньеро Коччеттини и Роза Риккецца, прибыли в Бразилию в 1899 году на корабле Washington и поселились в сельской местности штата Сан-Паулу, где работали на фермах.

Историк утверждает, что именно в Бразилии произошли изменения в фамилии семьи. При регистрации Ардериго Коччеттини получил имя Федерико, а фамилия Coccettini была изменена на Cuccittini. Именно эту фамилию впоследствии носила мать Месси — Селия Мария Куччиттини.

Спустя год после рождения Федерико семья переехала в аргентинский Росарио, где позже родился дед футболиста Антонио Куччиттини, а затем и сам Лионель Месси.

Сантини рассказал, что начал изучать происхождение семьи Месси ещё в те годы, когда аргентинец только начинал заявлять о себе в «Барселоне». Исследование продолжалось с 2019 по 2022 год и в итоге позволило восстановить родословную футболиста по материнской линии. По словам историка, именно необычная фамилия Cuccittini, которая не встречается в Италии, помогла установить связь семьи Месси с Бразилией.

Отмечается, что сейчас родственники Месси в Бразилии не проживают — вся семья покинула страну ещё в 1905 году, перебравшись в Аргентину.

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