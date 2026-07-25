15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход алжирского форварда в «Балтику» сорвался. Игрок находился в России три дня

Переход алжирского форварда в «Балтику» сорвался. Игрок находился в России три дня
Комментарии

Переход нападающего алжирского «Параду» Мохамеда Эль-Амина Рамдауи в «Балтику» не состоится. Об этом сообщил журналист Шебли Исхак в социальной сети X.

По информации источника, футболист провёл в России три дня, после чего вернулся в Алжир. Изначально клубы договорились о трансфере за € 1,2 млн, которые калининградский клуб должен был выплатить двумя траншами.

Однако в ходе переговоров «Параду» изменил свою позицию и потребовал перечислить всю сумму одним платежом. В результате стороны не смогли достичь окончательного соглашения, а трансфер был отменён. По данным журналиста, игрок уже вернулся в Алжир.

Рамдауи, по данным Transfermarkt, оценивается в € 900 тыс. За основную команду алжирского клуба форвард провёл 59 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Видео
Кисляк отреагировал на победу ЦСКА в стартовом матче РПЛ с «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android