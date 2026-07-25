Переход алжирского форварда в «Балтику» сорвался. Игрок находился в России три дня

Переход нападающего алжирского «Параду» Мохамеда Эль-Амина Рамдауи в «Балтику» не состоится. Об этом сообщил журналист Шебли Исхак в социальной сети X.

По информации источника, футболист провёл в России три дня, после чего вернулся в Алжир. Изначально клубы договорились о трансфере за € 1,2 млн, которые калининградский клуб должен был выплатить двумя траншами.

Однако в ходе переговоров «Параду» изменил свою позицию и потребовал перечислить всю сумму одним платежом. В результате стороны не смогли достичь окончательного соглашения, а трансфер был отменён. По данным журналиста, игрок уже вернулся в Алжир.

Рамдауи, по данным Transfermarkt, оценивается в € 900 тыс. За основную команду алжирского клуба форвард провёл 59 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.