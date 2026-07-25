Появилась новая информация по возможному трансферу Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому»

«Рома» отказалась от варианта с покупкой Луиса Энрике. Как сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х, бразильский вингер «Зенита» был предложен римскому клубу, однако руководство итальянцев отклонило кандидатуру игрока.

Главной причиной такого решения стал тот факт, что футболист не вписывается в трансферный проект «Ромы». Кроме того, высокая зарплата Луиса Энрике стала серьёзным препятствием для возможного перехода — бразилец получает около € 3,6 млн за сезон.

Энрике перешёл в «Зенит» в январе 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.