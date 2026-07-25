«Я даже не потел, а мы выигрывали 5:0». Дани Алвес — о времени в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес рассказал, что в «Севилье» уставал сильнее, чем в каталонском клубе.

«Когда я перешёл в «Барселону» из «Севильи», меня научили: у каждого есть своя зона ответственности, ты должен защищать свою зону и не выходить за её пределы, потому что остальные тоже выполняют свою работу. Поэтому мне приходилось делать гораздо меньше, чем в «Севилье», а результат был намного лучше. Я даже не потел. Уходил с поля и думал: «Мы вообще сегодня играли в футбол?» А мы при этом выигрывали 5:0», – приводит слова Алвеса Mundo Deportivo.

Бразилец выступал за испанскую «Севилью» с 2003 по 2008 год. За сине-гранатовых — с 2008 по 2016 год, а также с ноября 2021-го по июнь 2022-го.