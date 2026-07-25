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Агбонлахор заявил, что «Золотой мяч» — 2026 должен получить Хвича Кварацхелия

Агбонлахор заявил, что «Золотой мяч» — 2026 должен получить Хвича Кварацхелия
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор считает, что вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия заслуживает выиграть «Золотой мяч» по итогам прошедшего сезона.

«Кому бы я вручил «Золотой мяч»? Хвиче Кварацхелии. В том-то и дело: неужели он не может получить приз лишь потому, что не играл на чемпионате мира? Если задуматься, то Кварацхелия на протяжении всего сезона в «ПСЖ» был лучшим игроком, за которым приятно наблюдать. Он был выдающимся игроком. Лучше, чем Ламин Ямаль. Лучше, чем Харри Кейн. Лучше, чем кто-либо. Я бы выбрал его. Думаю, это тот футболист, за игрой которого мне приятно наблюдать», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

70-я, юбилейная церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года состоится в Лондоне 26 октября.

В 2025 году обладателем награды стал француз Усман Дембеле из «ПСЖ».

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