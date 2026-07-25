Илья Забарный может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Ливерпуль»

Центральный защитник сборной Украины и «ПСЖ» Илья Забарный попал в сферу интересов английского клуба. По информации французского издания Foot01, «Ливерпуль» внимательно следит за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста.

Сообщается, что в последние недели представители Забарного предлагали кандидатуру игрока мерсисайдцам и уже провели переговоры с клубом. Интерес «красных» к защитнику объясняется тем, что главный тренер команды Антони Ираола хорошо знаком с его возможностями по совместной работе в «Борнмуте».

При этом, по данным источника, трансфер может быть непростым: прошлым летом «ПСЖ» приобрёл Забарного у «Борнмута» за € 57 млн и вряд ли захочет расставаться с игроком без серьёзного предложения.

Илья Забарный пополнил состав «ПСЖ» летом 2025 года. На его счету 37 матчей и один гол за команду. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 40 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.