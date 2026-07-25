В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины

Бывший президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко задержан в Братиславе. Генпрокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции, об этом сообщил в своём телеграм-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«Он годами скрывался от украинского правосудия. Офис Генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции. Мною направлено в компетентные органы Словакии письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста», — написал Кравченко.

По данным следствия, Павелко организовал схему вывода крупной суммы денежных средств УАФ через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая и кофе, электрооборудования, которые существовали только на бумаге. Деньги были выведены, а УАФ и её региональные центры понесли многомиллионный ущерб.

Павелко возглавлял УАФ с марта 2015 по январь 2024 года. С ноября 2022-го он выступает фигурантом уголовного дела о хищении средств при строительстве завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей.

С июня 2023 по февраль 2024 года Павелко находился под стражей, после чего вышел из СИЗО и покинул Украину. В декабре 2025 года МВД Украины объявило его в розыск.