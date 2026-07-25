Давид Орнштейн подтвердил работу «Реала» по трансферу Родри и раскрыл ситуацию

Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн, мадридский клуб уже начал работу над возможным переходом полузащитника. При этом переговоров между «Реалом» и «Манчестер Сити» пока не было, однако руководство испанцев действует исходя из того, что хочет подписать игрока уже этим летом.

«Манчестер Сити», в свою очередь, рассчитывает сохранить Родри и надеется, что капитан сборной Испании останется в команде — независимо от того, будет ли подписан новый контракт.

Орнштейн подготовил данный материал совместно с Марио Кортеганой для The Athletic, который добавил, что «Реал» уверен в достижении соглашения о трансфере.

Контракт Родри с английским клубом действует до июня 2027 года.