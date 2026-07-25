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В киевском «Динамо» отреагировали на инцидент с российским флагом во время матча с ПАОКом

В киевском «Динамо» отреагировали на инцидент с российским флагом во время матча с ПАОКом
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк отреагировал на инцидент с российским флагом на трибуне в матче квалификации Лиги Европы УЕФА с ПАОКом.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Бражко – 3'     1:1 Константелиас – 13'     1:2 Зафейрис – 38'     1:3 Сантамария – 51'     2:3 Лонвейк – 77'    

«Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они специально принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты тоже выразили своё возмущение. Повторюсь, я считаю, что это была сознательная провокация. Очень неприятная ситуация», — приводит слова Костюка официальный сайт клуба.

Напомним, ПАОК обыграл «Динамо» 3:2. Встреча проходила в польском городе Люблин. Фанаты ПАОКа продемонстрировали флаг России, что вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков украинской команды. Ответная игра пройдёт 30 июля в Греции.

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