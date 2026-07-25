В киевском «Динамо» отреагировали на инцидент с российским флагом во время матча с ПАОКом

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк отреагировал на инцидент с российским флагом на трибуне в матче квалификации Лиги Европы УЕФА с ПАОКом.
«Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они специально принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты тоже выразили своё возмущение. Повторюсь, я считаю, что это была сознательная провокация. Очень неприятная ситуация», — приводит слова Костюка официальный сайт клуба.
Напомним, ПАОК обыграл «Динамо» 3:2. Встреча проходила в польском городе Люблин. Фанаты ПАОКа продемонстрировали флаг России, что вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков украинской команды. Ответная игра пройдёт 30 июля в Греции.
- 25 июля 2026
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
08:33
-
08:18
-
08:17
-
07:52
-
07:51
-
07:24
-
07:14
-
06:59
-
06:49
-
06:11
-
05:57
-
05:48
-
05:40
-
05:26
-
04:56
-
04:48
-
04:38
-
04:35
-
03:09
-
02:46
-
02:35
-
02:12
-
01:56
-
01:43
-
01:27
-
00:52
-
00:45