В киевском «Динамо» отреагировали на инцидент с российским флагом во время матча с ПАОКом

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк отреагировал на инцидент с российским флагом на трибуне в матче квалификации Лиги Европы УЕФА с ПАОКом.

«Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они специально принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты тоже выразили своё возмущение. Повторюсь, я считаю, что это была сознательная провокация. Очень неприятная ситуация», — приводит слова Костюка официальный сайт клуба.

Напомним, ПАОК обыграл «Динамо» 3:2. Встреча проходила в польском городе Люблин. Фанаты ПАОКа продемонстрировали флаг России, что вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков украинской команды. Ответная игра пройдёт 30 июля в Греции.