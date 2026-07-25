Новый клуб Возиньи, сорвался трансфер алжирского форварда в «Балтику». Главное к утру
Прославившийся на чемпионате мира вратарь сборной Кабо-Верде Возинья нашёл себе новый клуб, сорвался трансфер алжирского форварда Мохамеда Эль-Амина Рамдауи в «Балтику», стали известны подробности перехода звёздного баскетболиста Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Романо назвал новый клуб Возиньи. Это не «Интер Майами».
- Переход алжирского форварда в «Балтику» сорвался. Игрок находился в России три дня.
- Агент Рич Пол раскрыл, когда Леброн Джеймс принял решение о переходе в «Филадельфию».
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