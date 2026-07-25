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25 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, РПЛ, теннис, НХЛ, НБА

Новый клуб Возиньи, сорвался трансфер алжирского форварда в «Балтику». Главное к утру
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Прославившийся на чемпионате мира вратарь сборной Кабо-Верде Возинья нашёл себе новый клуб, сорвался трансфер алжирского форварда Мохамеда Эль-Амина Рамдауи в «Балтику», стали известны подробности перехода звёздного баскетболиста Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Романо назвал новый клуб Возиньи. Это не «Интер Майами».
  2. Переход алжирского форварда в «Балтику» сорвался. Игрок находился в России три дня.
  3. Агент Рич Пол раскрыл, когда Леброн Джеймс принял решение о переходе в «Филадельфию».
  4. Овечкин впервые в карьере обойдёт Леброна Джеймса по сумме годового оклада — источник.
  5. Чемпион US Open — 2020 Доминик Тим начал карьеру футболиста.
  6. У Лионеля Месси обнаружены бразильские корни.
  7. МОК не будет проводить расследование из-за скандальных действий Инфантино на ЧМ-2026
  8. Давид Орнштейн подтвердил работу «Реала» по трансферу Родри и раскрыл ситуацию.
  9. ЦСКА совершил камбэк и победил «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ.
  10. Фабрицио Романо сообщил подробности переговоров «Реала» и «Лейпцига» по Диоманду.
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