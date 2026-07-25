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«Фламенго» рассматривает вариант с покупкой вингера «Зенита» Луиса Энрике — RTI Esporte

«Фламенго» рассматривает вариант с покупкой вингера «Зенита» Луиса Энрике — RTI Esporte
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«Фламенго» рассматривает возможность подписания крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике в летнее трансферное окно. Бразилец был предложен клубу из Рио-де-Жанейро его представителями. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, руководство «Фламенго» оценивает целесообразность трансфера 25-летнего футболиста. В бразильской команде считают, что Энрике обладает качествами, необходимыми главному тренеру Леонарду Жардиму.

Энрике перешёл в «Зенит» в январе 2025 года. В минувшем сезоне Энрике принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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