Расписание матчей 3-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 25 июля, стартует 3-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 3-го тура Первой лиги (время московское):
25 июля, суббота:
16:00. «Волга» — «Нефтехимик»;
17:00. «Челябинск» — «Нижний Новгород»;
19:00. «Текстильщик» — «Спартак» Кострома.
26 июля, воскресенье:
12:00. «Енисей» – «Велес»;
15:00. «Уфа» – «СКА-Хабаровск»;
16:00. «Ленинградец» – «Урал»;
17:00. «Торпедо» Москва – «Шинник»;
18:00. «Сочи» – «Арсенал» Тула.
27 июля, понедельник:
20:00. «КАМАЗ» – «Ротор».
По итогам предыдущего тура в группе лидеров чемпионата находятся четыре команды, у которых по шесть очков: «Спартак» Кострома, «Нижний Новгород», «Торпедо» Москва и «Велес». Набранных очков нет у «Волги», «КАМАЗа», «СКА-Хабаровск» и «Ленинградца».