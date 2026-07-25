Расписание матчей 3-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 25 июля, стартует 3-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 3-го тура Первой лиги (время московское):

25 июля, суббота:

16:00. «Волга» — «Нефтехимик»;

17:00. «Челябинск» — «Нижний Новгород»;

19:00. «Текстильщик» — «Спартак» Кострома.

26 июля, воскресенье:

12:00. «Енисей» – «Велес»;

15:00. «Уфа» – «СКА-Хабаровск»;

16:00. «Ленинградец» – «Урал»;

17:00. «Торпедо» Москва – «Шинник»;

18:00. «Сочи» – «Арсенал» Тула.

27 июля, понедельник:

20:00. «КАМАЗ» – «Ротор».

По итогам предыдущего тура в группе лидеров чемпионата находятся четыре команды, у которых по шесть очков: «Спартак» Кострома, «Нижний Новгород», «Торпедо» Москва и «Велес». Набранных очков нет у «Волги», «КАМАЗа», «СКА-Хабаровск» и «Ленинградца».