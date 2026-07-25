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Акрон — Зенит: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Акрон» — «Зенит»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Акрон» заработал 27 очков и расположился на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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