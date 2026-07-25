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Динамо Москва — Крылья Советов: онлайн трансляция матча 1-го тура РПЛ сезона 2026/2027 начнется в 14:00 мск, 25 июля 2026 года

«Динамо» М — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат России — 2026/2027 стартовал вчера, 24 июля. В первом матче турнира московский ЦСКА одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» (2:1). На сегодня, 25 июля, запланированы четыре игры РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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