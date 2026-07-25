Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 25 июля

Сегодня, 25 июля, состоятся четыре матча в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 25 июля (время московское):

14:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»;

16:15. «Акрон» — «Зенит»;

18:30. «Факел» — «Динамо» Махачкала;

20:45. «Спартак» — «Родина».

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», набравший 53 очка.

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