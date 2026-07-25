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Челябинск — Нижний Новгород: онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги Pari сезона 2026/2027 начнется в 17:00 мск, 25 июля 2026 года

«Челябинск» — «Нижний Новгород»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встретятся «Челябинск» и «Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра выступит Олег Гусаков из Кисловодска. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Не начался
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В двух первых турах нижегородцы одержали две победы — над «Ротором» (4:2) и «КАМАЗом» (2:1). У «Челябинска» на старте сезона победа и поражение. В 1-м туре команда одолела «СКА-Хабаровск», а во 2-м — уступила «Велесу» (0:1). Всего на сегодня запланированы три встречи Первой лиги.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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