«Челябинск» — «Нижний Новгород»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 июля, состоится матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встретятся «Челябинск» и «Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра выступит Олег Гусаков из Кисловодска. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В двух первых турах нижегородцы одержали две победы — над «Ротором» (4:2) и «КАМАЗом» (2:1). У «Челябинска» на старте сезона победа и поражение. В 1-м туре команда одолела «СКА-Хабаровск», а во 2-м — уступила «Велесу» (0:1). Всего на сегодня запланированы три встречи Первой лиги.