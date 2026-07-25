Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 25 июля

Сегодня, 25 июля, состоятся три матча 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 25 июля (время московское):

16:00. «Волга» — «Нефтехимик»;

17:00. «Челябинск» — «Нижний Новгород»;

19:00. «Текстильщик» — «Спартак» Кострома.

По итогам предыдущего тура в группе лидеров чемпионата находятся четыре команды, у которых по шесть очков: «Спартак» Кострома, «Нижний Новгород», «Торпедо» Москва и «Велес». Набранных очков нет у «Волги», «КАМАЗа», «СКА-Хабаровск» и «Ленинградца».

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. Екатеринбургский «Урал» набрал 61 очко и расположился на третьей строчке турнирной таблицы.