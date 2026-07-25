«Спартак» — «Родина»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Ахматом» (2 августа), а «Родина» проведёт матч с «Ростовом» (31 июля).

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.

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