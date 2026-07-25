Защитник Кирилл Заика рассказал о наиболее памятных матчах за «Сочи»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика, достигший отметки в 200 матчей за клуб, рассказал о наиболее памятных для себя играх из этого числа.

— Кирилл, какой из этих 200 матчей первым приходит тебе в голову?

— Наверное, либо самый первый в истории клуба со «Спартаком-2», либо победа — над «Уралом» со счётом 2:0 в 2020 году, где я отметился. Ну и, конечно, матч, в котором мы завоевали серебряные медали. По эмоциям, наверное, именно эти встречи самые запоминающиеся.

— Есть ли матч, который изменил тебя как футболиста?

— Не могу сказать, что был какой-то один конкретный матч. Скорее с каждым годом я менялся и рос — как футболист и как личность. Прошёл путь от новичка до капитана команды.

— Какой матч из этих двухсот был самым важным лично для тебя?

— Наверное, опять же, это матчи, в которых мы добивались больших результатов. Отмечу игру с «Динамо» и, конечно, еврокубковые встречи. Особенно второй матч с «Партизаном». По тому, как складывалась игра, мы вполне могли пройти дальше. Это был огромный опыт. Наверное, именно после тех матчей осталось самое большое разочарование в карьере. Потом нас отстранили ещё и от еврокубков, и мы не смогли продолжить выступление. Осадок от этого остался до сих пор, — приводит слова Заики официальный сайт сочинского клуба.