«Акрон» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 16:15

Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Акрон» заработал 27 очков и расположился на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

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