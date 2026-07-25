Защитник «Сочи» Заика: в серебряном сезоне концовку чемпионата доигрывал через «не могу»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика ответил, приходилось ли ему играть за команду через боль. Ранее футболист достиг отметки в 200 игр за сочинцев.

— Какой матч был самым тяжёлым для тебя в физическом плане?

— Таких было очень много. Не всегда подходишь к игре в идеальном состоянии, иногда приходится буквально переламывать себя. Наверное, больше половины матчей приходится терпеть через «не могу».

— А через боль приходилось играть?

— Да, таких матчей тоже было достаточно. С возрастом и опытом начинаешь правильнее к этому относиться, лучше понимаешь свой организм, тренеры помогают справляться. Но в начале карьеры приходилось играть через боль довольно часто. Даже в серебряном сезоне концовку чемпионата доигрывал через «не могу». В итоге это привело к операции уже в следующем сезоне, — приводит слова Заики официальный сайт сочинского клуба.